В Хабаровском крае полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве связанного с покупкой автомобиля за границей

В полицию за помощью обратилась горожанка, ставшая жертвой обмана со стороны знакомого. Генеральный директор коммерческой фирмы, зная о желании женщины приобрести автомобиль, предложил помощь в покупке транспортного средства, и последующей доставке из Японии в Хабаровск.