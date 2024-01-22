Священник Цыпин усомнился в том, что Грозный приказал убить митрополита Филиппа

Обвинения царя все Руси Ивана Грозного в убийстве Митрополита Московского Филиппа являются беспочвенными, так как необходимых доказательств этого не существует, заявил член синодальной комиссии по канонизации святых, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.
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