Священник Цыпин усомнился в том, что Грозный приказал убить митрополита Филиппа

Обвинения царя все Руси Ивана Грозного в убийстве Митрополита Московского Филиппа являются беспочвенными, так как необходимых доказательств этого не существует, заявил член синодальной комиссии по канонизации святых, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.