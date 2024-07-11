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Царьград

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В бюджет Новосибирской области внесли поправки для поддержки участников СВО и бюджетников

В бюджет Новосибирской области внесли поправки для поддержки участников СВО и бюджетников

На сессии Заксобрания Новосибирской области депутаты единогласно скорректировали бюджет в части финансирования соцобязательств.

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