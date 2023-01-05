Джикия о Польше и Левандовском: «Может, хочет стать политиком. Спортсмену такого уровня не надо агитировать, есть мнение – оставь при себе»

Георгий Джикия раскритиковал Польшу и Роберта Левандовского за отказ от игры с Россией. – Как ты воспринял слова Левандовского и остальных футболистов, отказавшихся играть с Россией в стыках? – Может, Левандовски хочет стать политиком.