В Ангарске началась серия Марафонов БАМ

В Ангарском округе Иркутской области началась серия Марафонов БАМ 2025. 15 февраля на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» провели первую лыжную гонку, в которой приняли участие около 400 человек из 11 регионов страны.
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