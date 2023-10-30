В Дагестане при захвате протестующими аэропорта пострадали люди

Больше 20 человек пострадали в результате инцидента в аэропорту Махачкалы в результате беспорядков. «Лечением 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров.
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