Провал Байдена и перспективы спецоперации на Украине

Vasily Golov

СССР был для США Осью зла с августа 1945г.Россия-ось зла для США с 2007г.не надо иллюзий об итогах.Внешняя политика США не меняется со сменой власти.Такого ждут от нас.Нет Путина и Россия будет послушной.Изучают,анализируют и находят способы.В США нет разброда у власти и населения."АМЕРИКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО и ВСЕХ."Это идеология США.