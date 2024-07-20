Провал Байдена и перспективы СВО Newsweek утверждает, что лидеры демократов таки додавили Байдена и уже в эти выходные он объявит о выходе из президентской гонки.
Провал Байдена и перспективы спецоперации на Украине
Комментарии
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Vasily Golov
СССР был для США Осью зла с августа 1945г.Россия-ось зла для США с 2007г.не надо иллюзий об итогах.Внешняя политика США не меняется со сменой власти.Такого ждут от нас.Нет Путина и Россия будет послушной.Изучают,анализируют и находят способы.В США нет разброда у власти и населения."АМЕРИКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО и ВСЕХ."Это идеология США.
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14 час.
VG
Vasily Golov
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14 час.
Игорь Кузнецов
В любом случае варианты в Генштабе ВС РФ просчитываются. Сейчас тактика "методического давления" наиболее приемлема, а дальше... посмотрим. Ради территориальных успехов и победных реляций класть солдат, как это делали ВСУ в контрнаступе, конечно же не стоит.
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10 час.
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