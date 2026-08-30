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Физик собрал в лаборатории мини-вселенную, чтобы поймать время за хвост

Физик собрал в лаборатории мини-вселенную, чтобы поймать время за хвост

Эксперимент с 24 тысячами атомов рубидия приблизил исследователей к ответу на один из самых загадочных вопросов современной физики — является ли время фундаментальной частью мироздания или оно возникает из процессов внутри самой Вселенной.

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