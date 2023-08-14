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Агент Тюкавина: «Германия и Англия подошли бы Косте. Он более крепкий, быстрее принимает решение, чем Захарян, игрок касания, при этом много в подыгрыше действует»

Агент Тюкавина: «Германия и Англия подошли бы Косте. Он более крепкий, быстрее принимает решение, чем Захарян, игрок касания, при этом много в подыгрыше действует»

У 21-летнего Тюкавина 3 гола и 1 ассист в 4 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. – У Константина Тюкавина есть мечта поиграть в какой-то определенной европейской лиге? – Я думаю, что ему Германия и Англия подошли бы.

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