Агент Тюкавина: «Германия и Англия подошли бы Косте. Он более крепкий, быстрее принимает решение, чем Захарян, игрок касания, при этом много в подыгрыше действует»

У 21-летнего Тюкавина 3 гола и 1 ассист в 4 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. – У Константина Тюкавина есть мечта поиграть в какой-то определенной европейской лиге? – Я думаю, что ему Германия и Англия подошли бы.