У грамадскай прыёмнай ´Белай Русі´ праведзены прыём грамадзян.

Чарговы прыём грамадзян у грамадскай прыёмнай Рэспубліканскага грамадскага аб´яднання ´Белая Русь´ правяла член раённай арганізацыі, начальнік аддзела жыллёва-камунальнай гаспадаркі Бабруйскага райвыканкама Алена Морава.
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