@ AHMED ZAKOT/Keystone Press Agency/Global Look Press С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.
«Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается
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John Winson
Ну да, расизм и разделение людей на группы "ты человек, а ты животное", присуща националистам и фашистам. И на посту во власти стран ЕС и США стоят как раз такие личности, которым Гиммлер и Геббельс точно аплодировали бы стоя. Впрочем та же Фон дер Ляйен, вместе с Герхардом Шольцем и так являются отпрысками фашистов, что не удивительно сказывается и на их действиях во внешней политике...
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