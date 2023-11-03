«Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

John Winson

Ну да, расизм и разделение людей на группы "ты человек, а ты животное", присуща националистам и фашистам. И на посту во власти стран ЕС и США стоят как раз такие личности, которым Гиммлер и Геббельс точно аплодировали бы стоя. Впрочем та же Фон дер Ляйен, вместе с Герхардом Шольцем и так являются отпрысками фашистов, что не удивительно сказывается и на их действиях во внешней политике...