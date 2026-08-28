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Новая глава в центре Барнаула: стартовали продажи квартир в ЖК "Пушкина, 16"

Новая глава в центре Барнаула: стартовали продажи квартир в ЖК "Пушкина, 16"

В самом центре Барнаула начали строить жилой комплекс для тех, кто ценит удобство локации и её особый характер: спокойный, интеллигентный, наполненный историей и одновременно современным городским ритмом.

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