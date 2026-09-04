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Он настолько тонкий, что даже не нашлось места для порта USB-C. Живые фото Lexar Muse — «самого тонкого портативного SSD в мире»

Он настолько тонкий, что даже не нашлось места для порта USB-C. Живые фото Lexar Muse — «самого тонкого портативного SSD в мире»

С объемом 1 ТБ и толщиной всего 3,8 мм Lexar представила Muse — ультратонкий портативный SSD, рассчитанный в том числе на использование со смартфонами.

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