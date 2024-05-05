Защищавший Ефремова адвокат заявил о желании поскорее вернуться на СВО

Раненный в зоне СВО адвокат Ефремова Пашаев заявил о желании вернуться на фронт Скандальный адвокат, защищавший актера Михаила Ефремова по делу об аварии Эльман Пашаев, получивший ранение в зоне специальной военной операции (СВО), заявил о желании как можно скорее вернуться к сослуживцам.
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