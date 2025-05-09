Дуров вспомнил про подвиги своего деда-фронтовика

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поздравил пользователей с Днем Победы и присоединился к акции «Бессмертный полк», опубликовав воспоминания о своем дедушке, участнике Великой Отечественной войны.
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