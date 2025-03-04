"В реанимации". Минздрав сообщил о состоянии женщины и ребенка, сбитых в Барнауле

О степени тяжести и характере полученных травм не уточнили 29-летняя женщина и семилетний ребенок, которых 3 марта на нерегулируемом пешеходном переходе сбил автомобиль, на данный момент находятся в отделении реанимации Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, сообщает "МК на Алтае".