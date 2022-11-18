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Куда пойти с детьми в Петербурге? Список идеальных мест, которые придутся по душе и родителям

Северная столица дарит немало возможностей для всестороннего развития детей. Наука, творчество, спорт и даже поиск призвания — все это дошкольники и ребята постарше могут буквально пощупать в городе на Неве, причем погружение в одну из сфер пройдет в крайне увлекательном формате.

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