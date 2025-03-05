Роспотребнадзор дал рязанцам советы по питанию в пост

Напомним, Великий Пост начался у православных 3 марта, он продлится до 19 апреля включительно. Это время, предполагающее строгое воздержание от многих продуктов - верующие отказываются от мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц.
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