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62ИНФО | Новости Рязани

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Роспотребнадзор дал рязанцам советы по питанию в пост

Роспотребнадзор дал рязанцам советы по питанию в пост

Напомним, Великий Пост начался у православных 3 марта, он продлится до 19 апреля включительно. Это время, предполагающее строгое воздержание от многих продуктов - верующие отказываются от мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц.

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