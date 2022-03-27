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Непряева победила в скиатлоне. Матвеева: Йохауг завершила карьеру, потому что испугалась Натальи

Непряева победила в скиатлоне. Матвеева: Йохауг завершила карьеру, потому что испугалась Натальи

Наталья Непряева выиграла женский скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре, второй финишировала Екатерина Смирнова, третье место заняла Анастасия Рыгалина.

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