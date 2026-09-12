Оптическая иллюзия для проверки ваших нервов и психики (не шутка)

Данную удивительную картинку создал японский невролог в качестве теста состояния пациентов. Раскройте все изображение и просто на него посмотрите, пристально вглядываться не обязательно.
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