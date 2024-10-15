В Новосибирске задержан 21-летний грабитель продуктового магазина, который при бегстве потерял свой паспорт

В Новосибирске местному жителю, которому исполнился всего 21 год, предъявлено обвинение в грабеже. По данным следствия, инцидент произошел 9 сентября 2024 года вечером в одном из продуктовых магазинов Дзержинского района.
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