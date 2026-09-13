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Царьград

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Мэрия: Медведь замечен у ТРЦ "Шамса" в Петропавловске-Камчатском

Мэрия: Медведь замечен у ТРЦ "Шамса" в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском возле торгово-развлекательного центра "Шамса" был замечен медведь. С 9 сентября действует режим повышенной готовности в связи с появлением животных.

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