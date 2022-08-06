ВСУ за сутки 85 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за последние сутки нанесли 85 ударов из артиллерии и реактивных систем залпового огня по территории ДНР, сообщило 6 августа представительство республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
Вооруженные силы Украины за последние сутки нанесли 85 ударов из артиллерии и реактивных систем залпового огня по территории ДНР, сообщило 6 августа представительство республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
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