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Венесуэла близка к закрытию сделки по переводу золотого запаса в Нью-Йорк

Венесуэла близка к закрытию сделки по переводу золотого запаса в Нью-Йорк

Правительство Венесуэлы и оппозиция приблизились к заключению соглашения о переводе золотых резервов Центрального банка на сумму около $4 млрд из Банка Англии в Федеральный резервный банк Нью-Йорка, сообщила Financial Times 18 сентября.

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