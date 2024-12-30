Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 783 подписчика

Токсиколог Сиворонов раскрыл секрет, как не отравиться алкоголем

Токсиколог Сиворонов раскрыл секрет, как не отравиться алкоголем

Врач-токсиколог Константин Сиворонов рассказал, как избежать отравления алкоголем на Новый год.Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов поделился, как не отравиться алкоголем на новогодние праздники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
eagle
Судя по его морде, он сам не просыхает никогда. Но алкоголь точно не в киоске покупает.
Ответить
16 час.
Михаил Васильев
Водку можно отнести к безопасному белому сухому вину!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх