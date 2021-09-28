Мировое обозрение

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Источник: справороссы могут выдвинуть на пост вице-спикера новой Думы сенатора Бабакова

Источник: справороссы могут выдвинуть на пост вице-спикера новой Думы сенатора Бабакова

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" могут выдвинуть на должность вице-спикера Госдумы восьмого созыва действующего сенатора Александра Бабакова, а не сопредседателя партии Геннадия Семигина.

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