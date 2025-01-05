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Крымская газета

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ПМЭФ, канатная дорога и медали: главные события июня 2024 года в Крыму

ПМЭФ, канатная дорога и медали: главные события июня 2024 года в Крыму

В рамках Петербургского международного экономического форума Республика Крым заключила меморандумы о реализации инвестпроектов в Керчи, Ялте, Феодосии, Евпатории и Бахчисарайском районе на сумму свыше 41,4 млрд руб.

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