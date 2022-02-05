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Россия и Китай скоординировали подходы в сфере международной безопасности

Россия и Китай скоординировали подходы в сфере международной безопасности

По итогам встречи на высшем уровне лидеров России и Китая было выпущено Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

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