Как в новой Lada Vesta устроена «защита от дурака, причем двухступенчатая», рассказал главный редактор «За рулём»

На новой версии Lada Vesta с 6-ступенчатой механической коробкой передач, которая недавно заменила 5-ступенчатую, стоит «защита от дурака, причем двухступенчатая», о чем сообщает Telegram-канал Максима Кадакова.
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