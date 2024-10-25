Четвёртая мировая война - перезагрузка человечества Австралийские танки M1A1 SA Abrams, которые передают на Украинский фронтКризис капитализма и войнаГосударственный долг США увеличился на 500 млрд долл.
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Четвёртая мировая война - перезагрузка человечества Австралийские танки M1A1 SA Abrams, которые передают на Украинский фронтКризис капитализма и войнаГосударственный долг США увеличился на 500 млрд долл.
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