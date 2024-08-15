🔥💥Российские артиллеристы регулярно уничтожают укрепления и блиндажи ВСУ #ВСУ #Позиции #СВО #Артиллерия.
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🔥💥Российские артиллеристы регулярно уничтожают укрепления и блиндажи ВСУ #ВСУ #Позиции #СВО #Артиллерия.
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