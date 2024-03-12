В Вологодской области сотрудники полиции выявили факт мошенничества при получении субсидии на развитие фермерского хозяйства

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МО МВД России «Сокольский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили факт незаконного получения государственной субсидии.
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