Эксперты объяснили, почему сливочное масло нужно заменить на растительное

Новое исследование с участием экспертов Немецкого института исследований в области питания изучило, как замена насыщенных жиров ненасыщенными влияет на здоровье В ходе исследования первая группа участников следовала диете с насыщенными животными жирами, а вторая — придерживалась рациона, богатого ненасыщенными растительными жирами.
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