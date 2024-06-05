В Чехии погибли четыре человека при столкновении поездов. Видео

В Чехии на вокзале в Пардубице столкнулись грузовой и пассажирский поезда. В результате происшествия погибли четыре человека и десятки ранены, сообщил чешский пресс-секретарь национальной службы по чрезвычайным ситуациям Алена Кисиала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии