Ледник Судного дня может вызвать крупный потоп на земле

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне и Университета Ватерлоо пришли к выводу, что ледник Туэйтса в Антарктиде, также именуемый ледником «Судного дня», может в скором времени спровоцировать наводнение .
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