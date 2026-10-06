В Курской области пострадали 13 мирных жителей от обстрелов ВСУ

За сутки в Курской области ВСУ 39 раз обстреляли приграничье из артиллерии, 20 раз атаковали гражданские объекты беспилотниками, пострадали 13 мирных жителей.
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