Хоккеисты челябинского «Трактора» проголосовали за президента

Спортсмены находятся на выезде, но свою гражданскую позицию они выразили онлайн. В эти дни вся страна делает свой выбор – Россия определяется, кто из кандидатов в президенты сможет обеспечить достойное развитие нашей державы.
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