Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 доказательств того, насколько непредсказуемой может быть переписка

15 доказательств того, насколько непредсказуемой может быть переписка

Читая фрагменты из наших смс-подборок, вы уже наверняка убедились, что переписка - это к сюрпризам. Сообщения в мессенджерах, конечно, бывают скучными и непримечательными, но многие из них могут быть действительно неожиданными.

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