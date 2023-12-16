15 доказательств того, насколько непредсказуемой может быть переписка

Читая фрагменты из наших смс-подборок, вы уже наверняка убедились, что переписка - это к сюрпризам. Сообщения в мессенджерах, конечно, бывают скучными и непримечательными, но многие из них могут быть действительно неожиданными.
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