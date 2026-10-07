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Кладбищенский хоррор из Магадана: медведь раскопал могилу

Кладбищенский хоррор из Магадана: медведь раскопал могилу

Магадан не прощает слабости. Этот город, зажатый между ледяным дыханием Охотского моря и бескрайними, глухими сопками колымской тайги, живет по своим, суровым законам.

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