Кладбищенский хоррор из Магадана: медведь раскопал могилу

Магадан не прощает слабости. Этот город, зажатый между ледяным дыханием Охотского моря и бескрайними, глухими сопками колымской тайги, живет по своим, суровым законам.
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