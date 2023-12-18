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Ротенберг о «России 25» на КПК: «Понимали, что вся страна смотрит и давно не выигрывали на уровне сборных. Ребята приехали с огромным желанием»

Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга выиграла Кубок Первого канала. Россияне одержали победу во всех матчах на турнире – против Казахстана, Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).

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