Трамп потребовал извинений от епископа за речь о мигрантах и меньшинствах

Священнослужительница епископальной епархии, призвавшая президента США Дональда Трампа уважать нелегальных мигрантов и представителей сексуальных меньшинств*, должна принести извинения перед американским обществом.
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