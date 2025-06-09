Российские войска закрепились в Александро-Калиново на южных подступах к Константиновке Российские войска продолжают наступательную операцию на Константиновском направлении.
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Российские войска закрепились в Александро-Калиново на южных подступах к Константиновке Российские войска продолжают наступательную операцию на Константиновском направлении.
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