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Новый кольпоскоп поступил в городскую больницу Щелкова

Новый кольпоскоп поступил в городскую больницу Щелкова

В Щелковской городской больнице появился новый бинокулярный кольпоскоп отечественного производства. Высокоточный медицинский прибор «Прима К» с помощью встроенной оптики позволяет исследовать и диагностировать патологии женских половых органов.

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