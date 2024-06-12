ГАИ усиливает контроль за перевозкой пассажиров микроавтобусами.

С 7 по 19 июня на территории Могилевской области и Бобруйского района в частности сотрудники ГАИ проводят профилактические мероприятия, направленные на безопасную перевозку пассажиров микроавтобусами в регулярном сообщении.
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