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Царьград

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Кобяк объяснил закрытие кафе сокращением спроса на 30% в этом году

Кобяк объяснил закрытие кафе сокращением спроса на 30% в этом году

Экономист Павел Кобяк на радио «Комсомольская правда» объяснил, что снижение спроса на 20-30% с начала года привело к закрытию некоторых кафе.

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