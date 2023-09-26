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Гладилин о Бабиче: «Повторит путь Видича, возможно – «Спартак» был трамплином для многих сербских игроков. Станет ведущим футболистом и уедет в топ-5 лиг»

Гладилин о Бабиче: «Повторит путь Видича, возможно – «Спартак» был трамплином для многих сербских игроков. Станет ведущим футболистом и уедет в топ-5 лиг»

– Возможно, Бабич повторит путь Видича. «Спартак» для многих сербских игроков был трамплином для дальнейшей карьеры.

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