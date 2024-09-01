В России создадут гибрид лазерного резака и 3D-принтера

Российское предприятие создаст уникальный лазерный станок - он «подружит» пятиккоординатную лазерную резку металла и аддитивные лазерные технологии - процесс послойного изготовления детали, свойственного для 3D-принтеров.
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