Уголовное дело возбудили в отношении иноагента Евгения Кротенко (признан в РФ иностранным агентом), находящегося в международном розыске, в Челябинской области.
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