Геленджик позаботится о «парковке» вашей яхты

Этот проект, осуществляемый группой компаний «Стройтрансгаз» в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы России», находится на финальной стадии строительства, и его готовность составляет уже 95 %.
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