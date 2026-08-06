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Царьград

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Садыр Жапаров укрепил курс на совместное развитие с Россией

Садыр Жапаров укрепил курс на совместное развитие с Россией

Президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая на Киргизско-российском экономическом форуме, подтвердил стратегическое партнёрство с Россией и высокую динамику двустороннего сотрудничества, приближающего объём торговли к $4 млрд к 2025 году.

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